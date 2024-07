La verdad sobre el empleo y el desempleo

El pasado 8 de julio, Andrés Romero Rodríguez, Ministro de Trabajo, anunció que la situación de desempleo había mejorado en Costa Rica. Esa afirmación es parcialmente cierta. Si se compara la tasa de desempleo del mes de mayo de 2024 con la situación de un año atrás, es cierto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otros elementos para tener el panorama correcto.

La tasa de participación que mide el porcentaje de personas que están disponibles para trabajar disminuyó en el último año sin que las autoridades hayan podido explicar a qué se debe ese extraño fenómeno. Ese cambio condujo a una menor tasa de desempleo.

Más importante es analizar las cifras de los últimos 6 meses. La tasa de desempleo sube de 7,2% en noviembre del 2023 a 8,5% en mayo del 2024. El país tiene ahora 199.338 personas desempleadas, una cifra muy alta.

Todavía más importante es analizar el número de personas con trabajo. Entre octubre de 2022 y mayo de 2024 las cifras oficiales (encuesta del INEC) señalan que hay 61.000 personas más sin trabajo en el país.

El Ministro de Trabajo no puede ignorar estas cifras por ser el responsable de fomentar el empleo.

Nada gana el gobierno con esconder la realidad que vive el país y es un error insistir, con razones poco convincentes, “que vamos muy bien”, cuando la realidad es otra.

Las autoridades deben saber que el deterioro en las cifras de empleo y desempleo es consecuencia, en alto grado, de la caída en el tipo de cambio y la pérdida de competitividad tanto en empresas de exportación como en actividades de producción interna. Para mí es incomprensible que se ignore este problema tan delicado por las implicaciones económicas y, especialmente, sociales, que tiene.

Si sube el desempleo y no se generan más puestos de trabajo, no puede aumentar el ingreso familiar y, por consiguiente, no van a crecer sus gastos, lo cual llevará a que la producción crezca mucho menos este año, como lo reconoce el Banco Central.

Los funcionarios de gobierno en lugar de acomodar las cifras e ignorar el problema deberían estar enfocados en proponer acciones concretas para aumentar el empleo. En este campo veo carencia total de planteamientos e iniciativas y eso es lamentable. ¿Nos propondrá el gobierno algo interesante en las próximas semanas?

———

Fernando Naranjo Villalobos es doctor en economía por la universidad de Pennsylvania. Fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores. También estuvo al frente del Grupo Taca, del Banco Nacional de Costa Rica como gerente general y ocupó el cargo de director general de la aerolínea Volaris. Es el presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S. A. (Cefsa).