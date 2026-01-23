Opinión

Las claves para patronos y trabajadores en las elecciones nacionales

Recuerde que el Código Electoral dispone multas de dos a cinco salarios base al patrono que impida a sus trabajadores tomar el tiempo prudencial para emitir el voto este 1.° de febrero.

Por Ronald Gutiérrez Abarca

Se acerca el día 1.º de febrero, fecha en que se celebrarán las elecciones nacionales para presidente y diputados; razón por la cual se incrementa el intercambio de información en medios de comunicación y redes sociales con la transmisión de debates, entrevistas, anuncios y campañas publicitarias de los aspirantes a ocupar los respectivos cargos de elección popular.








