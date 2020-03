Este “nuevo normal” no es sostenible. Por el contrario, es una clara advertencia de que los responsables de las políticas de EE. UU. deben despertarse y actuar con la misma celeridad que mostraron sus antecesores en la Segunda Guerra Mundial. Con el desempleo en un mínimo de 50 años, la economía no debería necesitar cantidades enormes de respaldo fiscal y monetario. Seguir con este “nuevo normal” no hará más que perpetuar el círculo vicioso de la deuda que debilita el crecimiento. Pero salir de estas arenas movedizas requerirá un cambio generacional en la manera de pensar.