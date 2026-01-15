Las dos caras de enero y nuestro voto 

Como el dios Jano que le da nombre, enero avanza rápido mostrando sus dos cabezas, la que mira hacia atrás, al año que ya pasó, y la que mira hacia adelante, al año que comienza. Esta vez las elecciones que tenemos en frente dan necesariamente un significado más amplio a las miradas de las dos cabezas de enero.

La que mira hacia atrás, nos recuerda de alguna manera la historia de un país que se ha distinguido entre las naciones por su democracia, su paz, y su compromiso por mejorar el bienestar de su gente. La cabeza que mira hacia delante recorre más allá del 2026, vislumbra el futuro que está por construirse, y los resultados de estas elecciones sin duda le darán una u otra dirección a este futuro. Porque si hay algo en lo que la mayoría de los costarricenses está de acuerdo, es que estas elecciones no son nada parecidas a lo que hemos tenido en las últimas décadas.

La lista de candidatos es amplia y con variadas propuestas. Pero debemos escarbar un poco más allá de lo que explícitamente nos ofrecen, si hacemos el ejercicio de filtrar el discurso de la propaganda, como cuando estamos en una tienda y el vendedor nos quiere convencer de las maravillas del producto, sabemos que tenemos que poner atención a la letra pequeña, de igual manera se evidencia que estas elecciones representan una disyuntiva simple y clara: o votamos por curar y fortalecer nuestra democracia, o mandamos al carajo nuestra historia y todo lo que hemos construido, y que nos permitió alcanzar en su momento los mejores niveles de bienestar de la región, el respeto y admiración del mundo.

Imaginemos esto: Si mi casa se deterioró por abandono o negligencia, o porque llegaron ladrones y la asaltaron, ¿qué debo hacer? ¿La termino de destruir? ¿La abandono? ¿O al contrario, la reparo y aprovecho para mejorarla?

Decidir el futuro desde el enojo o el resentimiento no nos ayuda a pensar mejor, al contrario, nos nubla la vista. Más peligroso aún es si dejamos que otros sigan alimentando ese enojo, sembrando cizañas y conspiraciones, para abonar a su causa política. Es hora de curar y recuperar nuestro país.

El dios Jano, el de los dos rostros, uno joven y otro anciano, simboliza el paso del tiempo que va siempre hilvanado en un solo camino, porque el futuro se construye desde las raíces y el pasado. Un pueblo sabio aprende de sus errores, corrige y mejora, retoma su rumbo. No quema su casa.

Leda Muñoz, columnista de El Financiero. (Jose Cordero)

Y para ello la primera herramienta que tenemos es nuestro voto. Poderosa herramienta, por cierto. Salgamos a votar, y empecemos a curar nuestro país.

---

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica, exvicerrectora de Acción Social, investigadora en nutrición y desarrollo infantil; coordinadora del Informe Estado de la Nación y exdirectora de la Fundación Omar Dengo. Ph.D. en nutrición infantil y epidemiología.