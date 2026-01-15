Opinión

Las dos caras de enero y nuestro voto 

Por Leda Muñoz García

Como el dios Jano que le da nombre, enero avanza rápido mostrando sus dos cabezas, la que mira hacia atrás, al año que ya pasó, y la que mira hacia adelante, al año que comienza. Esta vez las elecciones que tenemos en frente dan necesariamente un significado más amplio a las miradas de las dos cabezas de enero.








Elecciones 2026votodemocracia
Leda Muñoz

Leda Muñoz García

Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 35 publicaciones científicas y académicas. Es exdirectora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo.

