3. “No se tiene claro por qué la autoridad monetaria previó el crecimiento de la infraestructura educativa en enero si ya desde hace varios meses se sabía que no había recursos para ejecutarlas”. Esta afirmación es errónea. El gráfico publicado por EF muestra que la previsión del BCCR para este componente de inversión era una caída, no un aumento, como equivocadamente consigna el texto de EF. Además, si bien la revisión de julio para este componente condujo a un resultado más negativo que lo previsto originalmente, el ajuste fue en infraestructura universitaria, no la del MEP, como erróneamente indica el artículo.