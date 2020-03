En igual sentido, la norma indica que en el IVA las declaraciones del impuesto de los períodos de marzo, abril y mayo, se deberán de presentar, en los meses de abril, mayo y junio, lo cual, si bien aplica para las ventas en el mercado nacional, no calza para las importaciones, en donde no solo se cobra el IVA al momento de nacionalización, sino que es requisito para proceder con el desalmacenaje, por lo que este punto es de vital importancia, ya que de no aclararse hará nugatoria la moratoria en el caso de las importaciones.