El contribuyente-declarante también podrá “realizar un arreglo de pago” con la Dirección General de Tributación (DGT), de acuerdo con Oreamuno. En ese caso no habrá multas ni intereses. Por el contrario, quienes no realicen el pago o no cuenten con arreglo de pago de los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre, sí incurrirán en intereses, multas y sanciones.