Opinión

Los factores que definen el modelo de bajo costo en Centroamérica

EscucharEscuchar
Por William Rodríguez

A propósito del artículo El fin de los vuelos baratos en Costa Rica: Volaris cede ante la carga fiscal y los operadores tradicionales, publicado por El Financiero, resulta necesario hacer algunas aclaraciones.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.