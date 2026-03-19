Negocios

El fin de los vuelos baratos en Costa Rica: Volaris cede ante la carga fiscal y los operadores tradicionales

La suspensión indefinida de varias rutas por parte de Volaris deja el cielo regional en manos de dos operadores tradicionales. Expertos advierten que, sin una reforma estructural a las tasas aeroportuarias, volar por el istmo seguirá siendo un lujo de pocos

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Por Brandon Flores

A partir del 12 de abril entrante, Volaris Costa Rica suspenderá tres rutas aéreas que opera desde y hacia San José: se trata de las conexiones directas a San Salvador, Ciudad de Guatemala y Miami. Además, desde febrero tampoco está operando el servicio sin escalas a Tegucigalpa, en Honduras.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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