Opinión

Los ganadores y los perdedores de la guerra de Irán

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Por Richard Haass

Se ha acordado un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, pero aún hay muchas incógnitas. ¿Qué implicará? ¿Durará? ¿Llegará siquiera a materializarse? Y lo más importante, ¿a dónde conducirá?








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