Como si fuera poco, las brechas se seguirán ampliando, porque empieza también a dibujarse una clara división entre aquellas mujeres con trabajo de tiempo completo y recargos de cuido y las que no lo tienen, y sus patrones y expectativas difieren. Por ejemplo, según este último estudio, aquellas sin responsabilidades de cuido presentan mayores niveles de estrés físico y mental, casi 10% por encima de aquellas que son responsables del cuido. Al observar este patrón, yo como mujer trabajadora de tiempo completo con dos niños en edades preescolares, me detuve a interiorizarlo ¿lo habré entendido bien? Corroboro los datos y reflexiono en las razones, repaso mi día y reconozco en cómo me obligo a hacer pausas activas para atender a mis niños y en cómo los momentos con ellos me energizan y distraen del ritmo acelerado del teletrabajo. Este estudio también lo constata porque el segmento de mujeres sin labores de cuido muestra una mayor necesidad de estar siempre disponible en su labor, un claro disparador de los niveles de estrés.