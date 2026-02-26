Opinión

Los peligros de la automatización prematura

Por Mark-Alexandre Doumba

El discurso dominante en lo referido a la inteligencia artificial es «apresúrate o te quedarás atrás». Se exhorta a los gobiernos a adoptar la tecnología lo antes posible, extender su uso en forma decidida y someterla a pocas regulaciones, como si la velocidad en sí misma fuera una estrategia de desarrollo.








