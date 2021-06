La pandemia nos ha demostrado que no necesitamos volar a New York, México o Barcelona para gestionar, revisar o controlar nuestros negocios. Usando programas de videoconferencia como Zoom, Teams o Skype, las reuniones pueden ser igual de efectivas online. Y no tener que viajar para reunirse en persona no solo ahorra dinero a las empresas, sino que hace que sus líderes sean mucho más eficientes, al tiempo que reduce el estrés de los desplazamientos.