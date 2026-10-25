Opinión

Más allá de la tienda: el nuevo modelo de crecimiento del retail centroamericano

Por Hermann Petzold y Rolando Solís

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El retail atraviesa una transformación profunda. La tienda física continúa representando la mayor participación de las ventas y seguirá teniendo un papel central durante muchos años. Sin embargo, buena parte del crecimiento futuro vendrá de la venta en línea, la integración de nuevos servicios y el apalancamiento tecnológico.








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