Opinión

Matemáticas legales: ¿cómo calcular adecuadamente una liquidación laboral?

Por Lucía Solórzano

Si hacemos un sondeo entre abogados, es muy probable que la mayoría coincida en que la decisión de elegir la carrera de Derecho se dio, entre otros elementos, bajo la premisa de: “así no tendré que llevar cursos de Matemáticas”. Por lo tanto, para los que finalmente nos especializamos en la rama del derecho del trabajo, se vuelve todo un reto cada ocasión en que nos enfrentamos a los temidos cálculos de liquidaciones laborales.








