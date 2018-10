“Volví a mi vagón. Me dije: estas gentes no sufren con su suerte. Y no es aquí la caridad lo que me atormenta. No se trata de enternecerme ante una herida eternamente reabierta. Los que la padecen ni siquiera la sienten. Es algo así como la especie humana, y no el individuo, la que se ve lesionada. No creo en la piedad. Lo que me atormenta es el punto de vista del jardinero. Lo que me atormenta no es esa miseria en la cual, después de todo, termina uno por instalarse como en la pereza. Generaciones de orientales viven en la inmundicia y la aceptan como tal. Lo que me atormenta no es algo que las sopas populares puedan remediar. Lo que me atormenta no es ese vacío, ni esas jorobas, ni esa fealdad. Es, un poco, en cada uno de esos hombres, ver a Mozart asesinado".