Muertes por desesperación y otras noticias

El informe GBD revela una mayor esperanza de vida global tras la pandemia, pero alerta sobre nuevas amenazas como la salud mental, la violencia en jóvenes y los efectos del cambio climático.

Por Leda Muñoz García

El informe mundial sobre la Carga Global de la Enfermedad (GBD por sus siglas en inglés), cuantifica la pérdida de salud y la mortalidad por enfermedades, lesiones y factores de riesgo por edad, sexo y lugar, de más de 200 países. El último informe publicado este mes, destaca que la esperanza de vida de la humanidad ya supera los niveles prepandemia con un promedio de 76,3 años para las mujeres y 71,5 para los hombres, más de 23 años adicionales de vida del promedio que teníamos a mediados del siglo XX.








