Pero, dejando de lado los años de atrasos que significa que hasta el 2020 se está introduciendo un sistema que países como Colombia dominan desde hace años en el área migratoria, es inquietante que no hayan considerado medidas alternas para continuar brindando el servicio, en su totalidad, desde marzo. Bien se le sugirió a la DGME recibir solicitudes de regularización por correo electrónico (considerando que la Ley General de Migración y Extranjería indica que esto es una posibilidad) o si eso resultaba inaceptable, permitir la presentación de solicitudes por medio de Correos de Costa Rica. Pero siempre se obtuvo un no, apoyado por la Sala Constitucional. Un no obstinado que ya después de siete meses ha menoscabado la imagen del país ante la población migrante.