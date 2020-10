El poder Ejecutivo y la figura de la Presidencia tienen poco poder. Sus decisiones deben transitar la burocracia y enfrentar la autonomía de dichas entidades. Así, una orden del Presidente no se traslada eficientemente en una acción. Asimismo, el presupuesto de estas instituciones –un 50% del presupuesto total del Estado– no pasa por el control del Ministerio de Hacienda ni el escrutinio directo de la Asamblea Legislativa. En general, tenemos una cultura de fiscalización ex ante, con énfasis en procesos y esfuerzos, pero no en resultados y con limitados mecanismos de rendición de cuentas.