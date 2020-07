En este campo de batalla (para seguir con la metáfora) que no es campo de batalla, no hay disparos recíprocos; es decir, no se enfrentan dos bandos que a la vez se atraigan y se rechacen y cuya voluntad sea suprimirse mutuamente. La analogía es válida en otro sentido: el virus es un enemigo ‘dispuesto’ a destruirnos a todos, incluso a quienes ni siquiera somos aliados en nada, y hay que responderle. En la guerra tienen un fin exclusivo el esfuerzo industrial, los cambios organizativos de la sociedad, la dinámica del poder político, la utilización de los recursos, etcétera. Así el esfuerzo bélico, que mueve estos recursos a su favor, se dirige a la defensa y al triunfo. La lucha contra la peste muestra algo parecido, pero no igual.