¿Para qué se firman documentos no vinculantes en una M&A?

En el mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A), las partes firman documentos como cartas de intención y acuerdos de confidencialidad que, sorprendentemente, no siempre son legalmente vinculantes. Entonces, ¿por qué son un paso indispensable en casi toda negociación millonaria? Le contamos en este artículo como asegurar el éxito de la transacción.

Por Eric Scharf

Una transacción de M&A (fusión o adquisición por sus siglas en inglés) suele ser compleja y sofisticada, por lo que el proceso para completarla y formalizarla puede ser largo. La negociación se va desarrollando en distintas etapas, durante las cuales las partes van “construyendo” sus intereses y voluntades en relación con la empresa objeto de compraventa.








