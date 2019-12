En la renta variable en economías desarrolladas, las valoraciones alcanzan niveles no vistos desde el año 2017 y aunque aún puedan subir un poco más, el potencial de valorización cada vez es más limitado. No obstante, es imposible prever el punto máximo, por lo tanto, siempre es mejor tener un pie en el mercado. En la renta fija, lo más probable es seguir en un entorno de tasas bajas y aunque se hable de burbuja esta no se romperá hasta que suba el costo de financiamiento o haya un choque inflacionario.