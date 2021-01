Pero esto no implica que bastaría con que la administración Biden elimine los aranceles. El acuerdo en fase uno también es muy deficiente, en particular porque para cumplirlo, China tendría que importar menos desde otros países. El acuerdo da a Estados Unidos una ventaja significativa respecto de otros socios comerciales de China, con lo que puede constituir una infracción del principio de no discriminación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).