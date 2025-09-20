Opinión

¿Por qué es valioso cuando nos dicen un no con transparencia?

En este artículo, una emprendedora nos explica la relevancia de obtener respuestas directas y honestas para alguien que está ofreciendo un producto o servicio. Sirven para evaluar o redirigir esfuerzos.

Por Galit Flasterstein G.

Quienes han estado o están en ventas, de cualquier tipo, han recibido muchos “no”. Quienes están al otro lado de la venta (los clientes), a veces dan el no inmediatamente, pero otras retrasan su respuesta ya sea por indecisión o porque prefieren evitar ofender a la persona que está vendiendo.








Galitventasvendedoresemprendimientosno

