Por qué la IA no es como los booms tecnológicos del pasado

Por Dambisa Moyo

El temor a que la inteligencia artificial resulte una burbuja se ha intensificado desde que empezó 2026, y gobiernos e inversores están atentos a si estallará y cuándo. Pero la cuestión más importante no es la posibilidad de que las cotizaciones actuales sean excesivas, sino las diferencias entre el nuevo modelo de negocio de la IA y las revoluciones tecnológicas anteriores.








