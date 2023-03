¿Por qué no funcionan bien los mercados de créditos de carbono?

En enero, se supo que una de las principales agencias mundiales de certificación de «créditos de carbono» puede haber entregado hasta un 90% de títulos «fantasma», es decir, créditos que no representan una reducción real del carbono atmosférico. Aunque el escándalo haya tomado a alguno desprevenido, no debería sorprender a nadie. Hoy los mercados voluntarios de compensación de emisiones no están bien diseñados.

