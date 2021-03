Una recuperación económica sostenible e inclusiva dependerá en buena medida de cuánto más invirtamos en las mujeres. Hacerlo es un buen negocio, y no es un eslógan. De un lado, ellas suelen ser mejores pagadoras, según estudios de Financial Alliance for Women (Alianza Financiera por las Mujeres). De otro lado, por cada dólar invertido en las empresas que fundan o dirigen, se obtiene el doble de ganancia que en sus pares hombres, según Boston Consulting Group. Y como consumidoras, controlan buena parte de la riqueza del mundo. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, manejan $11 billones, cifra que subirá a $30 billones al 2030, indica McKinsey.