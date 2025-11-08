Opinión

Productor nacional olvidado

Política económica del BCCR y Gobierno de Costa Rica perjudica a productores (85% de producción). Causa bajo crecimiento (2-3%) y pérdida de 80.762 empleos. Se necesita un ajuste urgente para un crecimiento más dinámico y balanceado.

Por Fernando Naranjo

Me ha impresionado profundamente que ni el Banco Central ni las autoridades económicas se hayan preocupado por la situación de los productores nacionales. Ellos generan alrededor del 85% de la producción nacional y definitivamente la política monetaria, cambiaria y de tasas de interés que ha seguido nuestro Instituto Emisor los ha perjudicado mucho.








