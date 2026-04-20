Opinión

¿Qué es lo que realmente impulsa el enorme superávit comercial de China?

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Por Shang-Jin Wei

El enorme superávit comercial de China, que alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares en 2025, se ha convertido en una línea de fractura central en sus relaciones económicas con otros países. A medida que la competencia de las importaciones chinas pesa cada vez más sobre las industrias nacionales, el presidente francés Emmanuel Macron ha advertido de que Europa se enfrenta a un «tsunami chino»y ha pedido un «reequilibrio». Los responsables políticos de todo el continente han expresado preocupaciones similares.








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China

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