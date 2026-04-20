¿Qué es lo que realmente impulsa el enorme superávit comercial de China?

El enorme superávit comercial de China, que alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares en 2025, se ha convertido en una línea de fractura central en sus relaciones económicas con otros países. A medida que la competencia de las importaciones chinas pesa cada vez más sobre las industrias nacionales, el presidente francés Emmanuel Macron ha advertido de que Europa se enfrenta a un «tsunami chino»y ha pedido un «reequilibrio». Los responsables políticos de todo el continente han expresado preocupaciones similares.

Es poco probable que esta presión disminuya a corto plazo. La economía china está creciendo más rápido que la de sus socios comerciales, por lo que, aunque su superávit por cuenta corriente se mantenga estable como porcentaje del propio PIB de China, sus superávits comerciales bilaterales podrían seguir aumentando.

Aunque el superávit comercial de China se atribuye a menudo a sus políticas industriales y a las barreras comerciales, esta explicación es engañosa. Las políticas industriales sí importan a nivel sectorial, ya que las subvenciones gubernamentales impulsan las exportaciones en industrias como la construcción naval, los paneles solares y los vehículos eléctricos (VE), pero estas ganancias no se trasladan necesariamente a la balanza comercial.

El superávit comercial de China alcanzó un récord en 2025. ¿Por qué los aranceles y subsidios no son la causa principal? (Shutterstock/Shutterstock)

El teorema de la simetría de Lerner, que establece que los aranceles a la importación tienen los mismos efectos a largo plazo que los impuestos a la exportación, ayuda a explicar este patrón. Las subvenciones a la exportación tienden a aumentar tanto las exportaciones como las importaciones: a medida que los sectores exportadores se expanden, desvían recursos de las industrias que compiten con las importaciones, las cuales se contraen, lo que conduce a una mayor dependencia de las importaciones. Siguiendo la misma lógica, las restricciones a la importación suelen reducir tanto las importaciones como las exportaciones. En otras palabras, tales medidas afectan principalmente a la composición del comercio, más que a su saldo global.

La propia experiencia de China es un buen ejemplo de ello. Desde 2017, el Gobierno ha promovido activamente las importaciones a través de iniciativas como la Exposición Internacional de Importaciones de China. Mientras que la mayoría de los países utilizan programas financiados con fondos públicos para promover las exportaciones, pocos subvencionan las importaciones. Pero, a pesar del fuerte respaldo político, estos esfuerzos han contribuido poco a reducir el superávit comercial de China, en consonancia con el Teorema de Simetría de Lerner.

Para comprender la persistencia del superávit comercial de China, hay que mirar más allá de las políticas industriales. La clave reside en la brecha entre el ahorro nacional y la inversión, que determina el saldo de la balanza por cuenta corriente. En China, la inversión es elevada según los estándares mundiales, pero su tasa de ahorro es aún mayor, superando el 40 % del PIB.

La elevada tasa de ahorro de los hogares chinos está impulsada por fuerzas estructurales, como su desequilibrada proporción de sexos. Décadas de estrictas políticas de planificación familiar, combinadas con una preferencia cultural por los hijos varones, han creado un excedente de hombres. El desequilibrio resultante ha dado lugar a lo que yo denomino un «motivo de ahorro competitivo», ya que las familias con hijos varones ahorran de forma agresiva para mejorar las perspectivas de sus hijos en un mercado matrimonial cada vez más restrictivo. Estas presiones a menudo se extienden a los hogares con hijas y a aquellos sin hijos pequeños, lo que eleva la tasa de ahorro nacional.

Las cifras lo dejan claro: las regiones con una mayor proporción de hombres respecto a mujeres presentan sistemáticamente tasas de ahorro de los hogares más elevadas, y los hogares con hijos varones tienden a ahorrar más, especialmente allí donde el desequilibrio de género es más pronunciado. Este factor por sí solo puede explicar hasta la mitad del aumento de la tasa de ahorro de China desde la década de 1990, pero rara vez se reconoce en los debates sobre políticas.

Un factor estructural que subyace a la elevada tasa de ahorro empresarial de China es el subdesarrollo financiero. El sistema financiero del país ha favorecido durante mucho tiempo a las empresas estatales, dejando a las empresas privadas —que suelen ser más productivas— con un acceso limitado al crédito. Como resultado, muchas empresas deben depender en gran medida de las ganancias retenidas para financiar la inversión.

En conjunto, estas fuerzas generan una brecha sostenida entre el ahorro y la inversión, lo que, en la economía globalizada actual, se manifiesta como un gran superávit comercial. El ahorro público, por el contrario, desempeña un papel limitado, ya que ha sido negativo durante muchos años y, por lo tanto, contribuye poco al superávit global.

¿Podría un mayor gasto público, especialmente en programas sociales, ayudar a reducir el superávit comercial de China? Hasta cierto punto, sí. Un mayor gasto público reduciría el ahorro del Estado y disminuiría la necesidad de ahorro preventivo de los hogares. Pero este enfoque tiene sus límites. El gasto social de China ya está, en líneas generales, en consonancia con el de otros países de ingresos medios, y avanzar hacia un modelo de bienestar al estilo de Europa Occidental podría debilitar los incentivos para trabajar, innovar e invertir, ralentizando así el crecimiento.

Sin duda, medidas a corto plazo como los estímulos monetarios y fiscales podrían impulsar la demanda interna y las importaciones, reduciendo temporalmente el superávit comercial. Pero una solución duradera requiere reformas estructurales más profundas para abordar el desequilibrio de género y mejorar el acceso de las empresas del sector privado a la financiación. Aunque estas reformas tardarán en dar sus frutos, sin ellas el superávit comercial de China seguirá siendo una fuente de fricción durante los próximos años.

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Shang-Jin Wei, ex economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, es profesor de Finanzas y Economía en la Columbia Business School y en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia.