Opinión

¿Qué hace exitoso a un centro comercial? 

En una época donde la compra ya no es el único objetivo, los centros comerciales exitosos son aquellos que se transforman en destinos urbanos vibrantes, diseñados para generar experiencias memorables, conexión comunitaria y sentido de pertenencia.

Por Mauricio Otárola

Hace unos días El Financiero publicó un artículo sobre “el mejor y peor” centro comercial de Costa Rica, según la opinión de sus visitantes. Más allá de los resultados y calificaciones, hubo una frase que vale la pena profundizar para entender los factores detrás del éxito o fracaso de una experiencia comercial: no se trata solo de qué venden, sino de qué tan fácil y agradable es la experiencia de ir de compras o pasar un buen rato en ellos.”








