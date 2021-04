Pero el punto de Hausmann no es ese. Su argumento es que, si bien ver a la realidad económica a través de los incentivos no está mal, el problema es que, como dice un antiguo proverbio: “no deberíamos ver todos los problemas como un clavo, solo porque lo que tenemos en la mano es un martillo”. Y ese es el riesgo en que incurren los economistas: el de ver a la mayoría de los problemas del mundo y del desarrollo como un problema de incentivos distorsionados. Porque es un hecho que el desarrollo tecnológico y productivo, es decir, aprender a producir bienes y servicios cada vez más sofisticados, no es solo un problema de incentivos, sino de capacidades. Si alguien no está haciendo algo productivamente valioso, puede ser que no sea por falta de incentivos, sino simplemente porque no tiene las capacidades. Es decir, no porque no quiera, sino porque no puede.