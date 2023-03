A veces, cuando estoy en una actividad con amigos o familiares, se me pregunta, ¿Qué nos pasa que crecemos tan lento en Costa Rica? y la respuesta que doy es: nuestra productividad es muy baja. Es decir, producimos pocos bienes y servicios por hora trabajada respecto a otros países, por lo que el tamaño del pastel no aumenta significativamente, por ende, no podemos satisfacer las necesidades crecientes de la población.

