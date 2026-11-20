La crisis de Nvidia, que ha culminado con la dimisión de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, plantea importantes cuestiones sobre la gobernanza corporativa, la seguridad nacional y el futuro de la inteligencia artificial.

La controversia gira en torno a la posibilidad de que chips avanzados de Nvidia hayan eludido los controles a las exportaciones y llegado a China a través de intermediarios en terceros países. Pero el episodio también plantea una pregunta económica más básica: ¿por qué China todavía depende de proveedores extranjeros para obtener los chips más avanzados, después de décadas de invertir grandes sumas en su propia industria de los semiconductores?

China reconoció la importancia estratégica de los semiconductores hace ya mucho tiempo. En 2014, creó el Fondo Nacional de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados (el «Gran Fondo», como se le suele llamar) para que diera apoyo a los productores locales. La ayuda estatal sostenida permitió a las empresas chinas hacer grandes avances en la fabricación de chips de modelos anteriores, pero aún así no han podido igualar las capacidades de fabricación más avanzadas de empresas como la taiwanesa TSMC, que produce los chips de última generación diseñados por Nvidia.

Esta diferencia de desempeño es llamativa, visto el éxito de China en otros sectores (como los vehículos eléctricos y la industria farmacéutica), donde hay pruebas de un veloz crecimiento de la innovación local. En un artículo reciente, mis coautores y yo documentamos la importancia que ha tenido el apoyo estatal para el desarrollo de la industria mundial de semiconductores. Nuestro análisis revela que el uso de subvenciones por parte de China no es muy superior al de otros países si se tienen en cuenta los tamaños relativos de los mercados. Japón, Corea del Sur y Taiwán también apelaron a la política industrial activa durante las primeras etapas de desarrollo de sus industrias de fabricación de chips.

Estos casos de éxito tenían otra característica en común: la inversión local fue acompañada de acceso sostenido a tecnología extranjera. Como muestra la reciente tesis doctoral de John David Minnich, en el ámbito de los semiconductores, China siempre tuvo menos poder de negociación para obtener transferencias de tecnología que en otros sectores como la industria automotriz.

En un segundo artículo, mis coautores y yo mostramos la importancia de estas diferencias. La fabricación de semiconductores implica mucho más que comprar equipos avanzados o conseguir el diseño de un chip. El proceso de fabricación requiere cientos de pasos interdependientes, ajustes continuos en los procesos de producción y experiencia acumulada en la identificación de defectos y en la mejora de los rendimientos. Buena parte del conocimiento relevante existe de manera tácita y es difícil de documentar por completo en planos o manuales técnicos.

Además, los conocimientos necesarios para mantener la delantera tecnológica están distribuidos entre distintos países y empresas. Existe colaboración estrecha entre las fundiciones y los proveedores de equipos, los diseñadores de chips y los desarrolladores de software; los ingenieros visitan con frecuencia distintas instalaciones de producción, incluso en empresas multinacionales; y se da una transmisión transfronteriza de conocimiento especializado a través de inversiones extranjeras y emprendimientos conjuntos. Nuestra investigación revela que ese aprendizaje transfronterizo hace un aporte sustancial a las mejoras de productividad, en particular en el caso de países que están tratando de alcanzar a los productores consolidados.

Esta distinción ayuda a explicar tanto la eficacia potencial de los controles de Estados Unidos sobre las exportaciones como sus límites. Incluso si un país obtiene de contrabando un chip de Nvidia terminado, no dispondrá necesariamente del equipo de fabricación, del conocimiento sobre los procesos, de las relaciones con los proveedores y de la experiencia en ingeniería necesarios para reproducirlo de forma competitiva a gran escala. En cuanto a las capacidades tecnológicas de China a largo plazo, es posible que las restricciones al acceso de equipos de fabricación avanzados, software y asistencia técnica tengan más importancia que la intercepción de envíos individuales. En un experimento simplificado, nuestro modelo predijo un gran efecto negativo sobre la producción china como resultado de restricciones al acceso a conocimientos de fabricación extranjeros; esto identifica un mecanismo mediante el cual Estados Unidos pudo frenar la modernización tecnológica de China.

Pero aquí yo añadiría dos salvedades. En primer lugar, puede ocurrir que las restricciones, en vez de suprimir la innovación, se limiten a redirigirla. A principios de 2025, la empresa china de IA DeepSeek demostró la posibilidad de reducir el poder de cómputo necesario para determinadas tareas mediante mejoras en los algoritmos; y al parecer lo hizo en respuesta a restricciones a la compra de chips avanzados. En otro contexto, está comprobado que el bloqueo chino de aplicaciones digitales extranjeras estimuló la innovación entre los sustitutos locales. De modo que políticas diseñadas para frenar el progreso de China en una tecnología pueden acelerar la búsqueda de alternativas.

(Shutterstock/Shutterstock)

En segundo lugar, las restricciones pueden debilitar a las empresas y redes de las que depende el liderazgo tecnológico de los Estados Unidos. Limitar el acceso al mercado chino puede restar ingresos y oportunidades a los diseñadores de chips estadounidenses y al mismo tiempo alentar a los compradores chinos a desarrollar alternativas locales.

La crisis de liderazgo que se desarrolla en Nvidia añade un riesgo adicional. Como señaló hace poco Dario Amodei (Anthropic), uno de los principales problemas para las empresas de IA ahora mismo es el acceso a poder de cómputo. Que NvidiaQue Nvidia salga debilitada no dejaría automáticamente a las empresas estadounidenses sin acceso a chips avanzados, pero puede poner en riesgo el suministro futuro de chips.

Las restricciones a las exportaciones pueden servir para ganar tiempo retrasando el acceso de los países competidores a capacidades de vanguardia, pero las autoridades deben evaluar sus consecuencias más amplias. ¿Su único efecto es restringir el acceso a determinados chips y frenar la transmisión de conocimientos, o también influyen sobre los incentivos para desarrollar sustitutos y la competitividad de las empresas locales? En un conflicto tecnológico, frenar a un rival no es lo mismo que fortalecerse a uno mismo.

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