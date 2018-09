Ahora bien, consideramos que el análisis es incompleto. El cuadro fáctico hace referencia a temas que no se profundizan y, por ende, generan un sesgo en las conclusiones. Un ejemplo es la afirmación de que la cantidad de marcas registradas a nivel mundial ha incrementado considerablemente, contrario a los ingresos atribuibles a ajustes del valor aduanero por concepto de regalías que se pagan por el derecho de uso de esas marcas. Esto puede ser cierto, pero no representa en sí mismo un elemento concluyente para determinar que debería incrementarse la recaudación por este concepto en particular.