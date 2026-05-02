Opinión

Reflexiones sobre el debate en torno a la “capacidad de producción de China”

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Por Wang Xiaoyao

En los treinta años que llevo trabajando, el debate sobre la “capacidad de producción de China” no ha cesado. Al principio, se centraba en industrias de trabajo intensivo, como la confección, los juguetes y los electrodomésticos; en los últimos años, ha girado hacia sectores de alto valor agregado como los vehículos eléctricos y los componentes fotovoltaicos. Algunos se quejan de que China exporta demasiado, acusándola de “exceso de capacidad” y de “acaparar mercados”.








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