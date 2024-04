Regulación y Uber: tarde y no tan seguro

Costa Rica no cuenta con un sistema de transporte público adecuado que permita a los usuarios trasladarse eficientemente entre los distintos puntos de la Gran Área Metropolitana. La situación es todavía peor en las zonas rurales. Mientras lo anterior no se atienda de forma apropiada, un porcentaje importante de la población se ve obligada a utilizar vehículo propio, cuyo precio de adquisición y mantenimiento es excesivamente caro si los comparamos con los de otros países. Los que no tienen los recursos para adquirir un vehículo propio utilizan con frecuencia el servicio de taxis, y desde hace casi diez años se les abrió la posibilidad de utilizar los servicios de transporte ofrecidos a través de diversas plataformas digitales —Uber, Didi, Indrive—.

