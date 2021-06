Una vez que la educación prepare a la gente, interesa que nos aclaren: qué harán para que el pastel sea más grande. Eso requiere que nos digan cómo es el Estado que promoverán. ¿Quién liderará ese mayor pastel? ¿el Estado? ¿el sector privado? ¿una combinación de ambos? No creo que haya respuesta correcta. Pero lo que sí parece indispensable es que el Estado tendrá que pensar en grande, con ambición y realismo. Un Estado diseñado para los ciudadanos: permisos aprobados en horas (jamás días o semanas), proyectos aprobados sin extorsión (el mensaje a los funcionarios debe ser contundente), una rendición de cuentas implacable, que entienda que muchos negocios ya no están en el planeta, sino en el ciberespacio, y los ciudadanos ya no tienen “domicilio”.