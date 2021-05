En serio, Señor Hidalgo, y por que me capacité para ello, fungí como un administrador honrado, que propició las alianzas público-privadas, para beneficiar al sector público con la ayuda del sector privado, y comprendí a tiempo la importancia de ambos, no despreció a ninguno y los valoró, como sé que bajo su óptica Usted no lo hace, tan solo por lo que dice y escribe, que resulta suficiente para conocerle y saber que Usted no es serio.