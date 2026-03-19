Opinión

¿Será realmente la Inteligencia Artificial General (AGI) la “última invención”?

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Por Carl Benedikt Frey

A mediados de la década de 1960, el matemático y criptógrafo de Bletchley Park I. J. Good propuso un experimento mental que desde entonces se ha convertido en una especie de evangelio secular en Silicon Valley. Si construyéramos una “máquina ultrainteligente”, argumentó, esta podría diseñar máquinas aún mejores, desencadenando una explosión de inteligencia que dejaría muy atrás la cognición humana. Por lo tanto, la primera máquina de este tipo sería “la última invención que el ser humano necesitaría hacer”.








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