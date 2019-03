—Fondo de Garantía para supuestos en que no pueda fungir el mecanismo del seguro, tales como no aseguramiento, insolvencia de la entidad aseguradora, vehículo robado o no identificado. En Costa Rica el SOA considera este supuesto al distribuir entre todas las aseguradoras que lo ofrezcan los costos derivados de estos casos y les permite repetir contra el responsable. Además, asigna a la CCSS un porcentaje relevante del costo cuando la cobertura se agota, elemento que debería revisarse por el efecto en las finanzas del seguro social.