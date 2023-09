Tendencias tecnológicas 2023: un salto hacia el futuro

Con la vista hacia el cielo y los pies firmes en la tierra, así describe el reporte anual de Deloitte, Tech Trends 2023, a los dos grandes grupos de megatendencias que van a definir la evolución de la tecnología empresarial en los próximos años.

La historia de la tecnología empresarial se encuentra marcada por una evolución constante donde existe un balance entre los elementos que constituyen las fuerzas fundacionales (pies firmes en la tierra) y las fuerzas transformacionales que vienen a crear disrupción (vista al cielo). Únicamente mediante un balance entre ambas fuerzas es que las organizaciones pueden continuar con su camino hacia la transformación empresarial.

A continuación, se describen las seis megatendencias que van a definir el camino de la tecnología empresarial durante la próxima década.

16/1/2018. ShutterStock. EF. La Estrategia de Buenos Trabajos permite que las compañías aprovechen al máximo el potencial de sus empleados. En consecuencia, tienden menos a enfocarse en que las máquinas reemplacen a los trabajadores y más en que las máquinas los complementen. (shutterstock)

Vista al cielo

Simplicidad de la interacción: Actualmente la interacción con el mundo digital se da por medio de las pantallas que nos rodean, las cuales se utilizan en los trabajos y vida personal. El futuro de la interacción va a estar marcado por tecnologías de realidad virtual y aumentada (VR/AR) que van a pasar de ser tecnologías de punta, o juguetes, a herramientas empresariales.

Este podría ser el caso de un metaverso en el cual las empresas busquen aumentar sus ingresos por medio de nuevas experiencias para sus consumidores. En otros casos las empresas podrían buscar optimizar sus operaciones por medio de simulaciones y experiencias laborales aumentadas mediante la realidad virtual.

LEA MÁS: Negocios en el metaverso: cómo el entorno virtual abre un mundo de posibilidades para las marcas

Abundancia de la información: Se debe tener apertura hacia la inteligencia artificial (IA) y aprender a confiar en los “colegas” artificiales. Actualmente, las empresas están en una carrera por implementar herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones, pues consideran que su valor empresarial es indudable. No obstante, el reto consiste en cómo integrar a los nuevos “colegas” al mundo empresarial, generando confianza en los trabajadores análogos (humanos) con el trabajo que realizan sus nuevos “compañeros” de silicio (IA).

Ante la abundancia de la información se debe explicar de manera simple la lógica de los algoritmos. Además, la transparencia en cómo y cuándo se está utiliza la información, son factores clave para generar la confianza en la inteligencia artificial dentro de las organizaciones.

Capacidad computacional: El caos de las multinubes se debe domar por medio de la consolidación y centralización. Durante los inicios de la computación en la nube, las empresas y sus ecosistemas de negocios adoptaron soluciones y plataformas para resolver muchas de sus necesidades empresariales, creando una red de herramientas interconectadas. No obstante, la simplicidad como un servicio (simplicity as a service) será parte de los servicios que las empresas van a requerir para controlar múltiples instancias en la nube.

Pies firmes en la tierra

El negocio de la tecnología empresarial: La nueva fuerza laboral en tecnología es flexible y se crea desde adentro de la organización. No obstante, una de las constantes que han experimentado las empresas en los últimos años, es el reto para reclutar y mantener a su fuerza laboral en el área de tecnología. Con un exceso de demanda no atendida, las empresas se encuentran ante la dificultad de tener el talento para lograr desplegar sus planes de transformación tecnológicos.

La flexibilidad es la regla, tanto para los modelos de trabajo virtuales en donde las empresas reclutan talento para trabajar de manera remota, como para los modelos organizacionales que combinan el outsourcing, nearshoring y offshore dentro de los componentes del ecosistema de talento. Los planes de carrera flexibles que permiten movimientos laterales y mercados internos de talento para proyectos de corta duración son otras de las tendencias a implementar en las organizaciones.

Ciberseguridad y confianza: Desde crímenes cibernéticos hasta un mal uso de los datos personales, estas son dos razones por las cuales la sociedad muestra una tendencia a desconfiar en el uso que se le da a la información. El estudio de Deloitte, The chemistry of trust - Part 1: The future of trust, realizado en tres grandes compañías globales y con una capitalización de mercado superior a los $10.000 millones, mostró que cuando estas compañías se vieron envueltas en escándalos con el uso de información, perdieron entre 20% y 56% de su valor tras perder la confianza de sus accionistas y partes interesadas.

LEA MÁS: El caótico panorama de la ciberseguridad del Estado en Costa Rica

La credibilidad de las organizaciones públicas y privadas es un activo intangible que se debe proteger. En este caso, la tendencia en temas de confianza debe enfocarse en la descentralización de la información para garantizar una sola versión de la verdad, a fin de que la privacidad de los datos la mantenga un solo consorcio de participantes.

Ejemplos de estos modelos se pueden observar en el uso de blockchain, donde todos son partícipes en pro de mantener la confianza de los datos y transacciones. Por medio de tecnologías como el blockchain se vislumbran casos donde se puede almacenar información personal, como expedientes de salud, de manera segura y, al mismo tiempo, tener la posibilidad de compartir esa información con organizaciones que la requieren manteniendo el control y la trazabilidad en el uso de dicha información.

Modernización del core empresarial: El universo de aplicaciones empresariales tiene en el centro de sus funciones un core o núcleo en donde las transacciones críticas de una organización se realizan en sistemas bancarios, aplicaciones de control de manufactura y hasta en sistemas de control de expedientes médicos. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones core empresariales que continúan ofreciendo una propuesta de valor atractiva.

La tendencia en el core empresarial se enfoca en la modernización y actualización de dichos sistemas, buscando una interacción entre plataformas en la nube para que cada sistema esté en capacidad de realizar las tareas de la mejor manera. Estas integraciones presentan arquitecturas tecnológicas que combinan sistemas legados con aplicaciones y herramientas de última generación, el truco en este escenario consiste en crear capacidades de comunicación entre las partes; para lograrlo, las empresas están haciendo uso de herramientas como la inteligencia artificial, a fin de crear librerías de códigos para que las aplicaciones escritas en distintos lenguajes tengan la capacidad de comunicarse entre ellas.

El autor es socio de Consultoría en Deloitte Spanish Latin America.