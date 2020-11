Es innegable que las redes sociales vinieron a generar un impacto en nuestras vidas. El estudio “The welfare effects of social media”, conducido por investigadores de Cambridge, analizó la supresión en el uso de Facebook sobre una muestra de 2.743 usuarios y demostró diversas formas en las que la red puede mejorar la vida de las personas, ya sea como una fuente de entretenimiento, un medio para organizar una organización benéfica o un grupo activista. Pero también que se mejora el bienestar subjetivo y se reduce sustancialmente la demanda de utilización posterior al experimento, lo que sugiere que existe potencial de adicción. No sería la primera, ni será la última que nos aflija a los seres humanos.