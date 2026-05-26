Opinión

Topes de precios a los alimentos: las razones por las que los gobiernos se equivocan de estrategia

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Por Carolina Alves

Los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por idear un enfoque sensato para gestionar la inflación y las perturbaciones en la producción y el suministro de bienes básicos. El Tesoro del Reino Unido, por ejemplo, acaba de presentar una propuesta para animar a los supermercados a limitar los precios de los productos básicos (como el pan y la leche) a cambio de una flexibilización de las normativas sobre envases y medio ambiente.








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