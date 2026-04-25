Opinión

Transformación del Estado costarricense: afinar el lápiz para terminar la tarea

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Por Dyalá Jiménez

Entre las grandes transformaciones de la Segunda República destaca el cambio en el rol del Estado: de uno patriarcal transitó a uno interventor y prestador de servicios para asegurar que los pobladores de todo el país tuvieran sus necesidades cubiertas. Por poner solo un ejemplo, en los años 70 la Caja Costarricense de Seguro Social pasó de administrar un fondo a gestionar los hospitales directamente. Esta y otras medidas, como la creación del Consejo Nacional de Producción, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la nacionalización de la banca y creación de otras empresas y entidades fueron clave para alcanzar los más altos índices de desarrollo humano el siglo pasado.








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