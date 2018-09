No siempre el logo es lo primero que se identifica en una valla de carretera o un anuncio publicado en un periódico. Por ejemplo, cuando alguien ve acercarse un BMW no necesita esperar a ver el logotipo para saber cuál es la marca del vehículo. ¿Por qué? Por la singular parrilla doble que ha caracterizado a esta marca por muchos años. Otro ejemplo son las orejas de Mickey Mouse, que no están en el logotipo de Disney, pero ayudan a identificar la marca. O la pureza de los empaques de Apple, que no predomina en su segmento.