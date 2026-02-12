Opinión

Un nuevo orden mundial o la debacle

EscucharEscuchar
Por Margrethe Vestager

Cuando me preguntan cómo estoy, mi respuesta suele ser: «Yo estoy bien, pero el mundo es un caos». Aun así, siendo danesa, las últimas semanas fueron especialmente difíciles, y mucho peores para la población de Groenlandia. Con su afirmación de la ley del más fuerte, sus amenazas a la soberanía de Dinamarca, su debilitamiento de las Naciones Unidas mediante lo que ha llamado «Junta de Paz» y su uso comercial de la ayuda humanitaria, el presidente estadounidense Donald Trump dejó bien clara su visión del mundo; y es muy preocupante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
globalizaciónIA

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.