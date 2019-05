2. El plan no supera un examen de proporcionalidad (o razonabilidad, según lo denomina en ocasiones la Sala Constitucional), por cuanto pretende establecer una sanción que: (i) no es idónea para el fin propuesto; (ii) no es necesaria respecto de las opciones existentes al efecto, y (iii) no es proporcionada, en sentido estricto, en cuanto a la relación costo-beneficio que busca. La iniciativa no contempla la realidad material de las obras de infraestructura vial, con todas sus vicisitudes.