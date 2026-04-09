Opinión

Un punto importante que debe conocer cuando se declara la pérdida total en vehículos asegurados

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Por Esteban Carranza Kopper

En Costa Rica, la Ley Reguladora del Contrato de Seguros señala que cuando es declarada la pérdida total en un seguro de automóvil y se asigna un valor al salvamento o chatarra, “la persona asegurada tendrá el derecho de elegir si acepta ese valor de salvamento o si deja el automóvil siniestrado a la aseguradora, de tal forma que no se le deduzca el valor de salvamento en la indemnización.”








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