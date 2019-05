Las noticias económicas mejoraron un poco, sobre todo en Estados Unidos (EE. UU.) y China. La confianza del consumidor en EE. UU. es alta y el mercado laboral sigue fortaleciéndose. Acabamos de conocer los datos del mes de abril; la tasa de desempleo cayó a 3,6% (el nivel más bajo desde diciembre de 1969) y se crearon 263.000 nuevos empleos no agrícolas, mucho mejor que los 190.000 pronosticados, lo cual es sorprendente para una economía considerada en pleno empleo. Hace poco, también conocimos los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2019, en Estados Unidos. El crecimiento real fue de 3,2% anualizado, una aceleración impresionante comparado con el crecimiento de 2,2% del trimestre anterior, a pesar de algunos vientos en contra como el cierre de gobierno al principio de año, un fuerte invierno e incertidumbres acerca de la guerra comercial. No obstante, no todo lo que brilla es oro. La calidad del crecimiento fue bastante pobre, pues los inventarios –los cuales tienden a ser muy volátiles– aportaron al crecimiento 70 puntos básicos. Mientras que las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones) contribuyeron en 1% al crecimiento total. Si se excluye el efecto de los inventarios, las exportaciones netas y el gasto del gobierno, se puede concluir que la demanda privada domestica creció apenas 1,3%, su menor nivel desde el año 2013.