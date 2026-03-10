Opinión

Una burbuja de IA no provocará una crisis financiera

Por Lenny Mendonca y Martin Neil Baily

Una ansiedad familiar ha regresado a los mercados financieros. Amazon está destinando 100.000 millones de dólares a centros de datos. Meta se ha comprometido a invertir más de 600.000 millones de dólares para construirlos durante tres años. Microsoft, Google y Apple planean gastar cientos de miles de millones más. Con inversiones en inteligencia artificial que ya ascienden a billones de dólares, surge la pregunta: ¿estamos presenciando una burbuja y qué ocurrirá si estalla?








