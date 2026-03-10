Una burbuja de IA no provocará una crisis financiera

Una ansiedad familiar ha regresado a los mercados financieros. Amazon está destinando 100.000 millones de dólares a centros de datos. Meta se ha comprometido a invertir más de 600.000 millones de dólares para construirlos durante tres años. Microsoft, Google y Apple planean gastar cientos de miles de millones más. Con inversiones en inteligencia artificial que ya ascienden a billones de dólares, surge la pregunta: ¿estamos presenciando una burbuja y qué ocurrirá si estalla?

Ya hemos pasado por esto antes. Uno de nosotros (Martin) fue presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el auge tecnológico de finales de los años noventa, y el otro observó cómo California navegó el colapso de las empresas puntocom y la crisis financiera de 2008 desde diversos roles gubernamentales y de consultoría. Nuestra experiencia indica que incluso si llega una corrección en la IA, no provocará el tipo de crisis financiera que devastó la economía en 2008-2009.

La razón es que la estructura de la inversión en IA es fundamentalmente distinta de la que vimos en esos episodios anteriores. El colapso de las puntocom se recuerda por pérdidas dramáticas —el Nasdaq cayó un 77% desde su pico en marzo de 2000— y por fracasos espectaculares como Pets.com. Pero la historia económica fue más matizada.

Sí, hubo sobreinversión en infraestructura de internet, y muchas grandes apuestas resultaron prematuras. Pero esa “sobreinversión” dejó una infraestructura extraordinariamente valiosa. Los cables de fibra óptica instalados durante el auge hicieron posible la economía de banda ancha. La capacidad de servidores que parecía excesiva en 2001 se volvió esencial en 2005. El crecimiento de la productividad se mantuvo sorprendentemente fuerte incluso mientras estallaba la burbuja, lo que demostró que la tecnología subyacente era transformadora aunque los modelos de negocio iniciales no lo fueran.

Crucialmente, el estallido de la burbuja puntocom nunca amenazó al sistema financiero en general. La especulación fue financiada principalmente a través de los mercados de capital (acciones), no mediante deuda. Cuando las valoraciones colapsaron, los accionistas perdieron dinero, pero los bancos permanecieron solventes. No hubo una ola de incumplimientos, ni un congelamiento del crédito, ni la necesidad de rescates masivos por parte del gobierno.

En contraste, la crisis de 2008 tuvo que ver con la forma en que los activos estaban financiados. Las hipotecas subprime se empaquetaron en valores financieros, se vendieron a fondos de pensiones e inversionistas internacionales y se usaron como garantía para obtener más préstamos. Todo el sistema financiero global se convirtió en un castillo de naipes construido sobre el aumento de los precios de la vivienda.

Cuando esos precios cayeron, la compleja red de obligaciones se desmoronó: los bancos descubrieron que poseían valores sin valor, los mercados de crédito se congelaron y lo que comenzó como una caída en los precios de la vivienda se transformó en una crisis financiera global que requirió una intervención gubernamental sin precedentes. El problema no fue solo la sobrevaloración. Fue una combinación de apalancamiento, complejidad, opacidad y la propagación del riesgo inmobiliario a lo largo de todo el sistema financiero.

El auge de la IA es diferente. Los billones que se están gastando en infraestructura de IA provienen principalmente de los balances de las empresas más rentables y con mayor liquidez del mundo. Apple, Microsoft, Google, Amazon y Meta no están endeudándose para construir su capacidad en IA. Cuando Apple se compromete a invertir 500.000 millones de dólares en cuatro años en infraestructura de IA, no está emitiendo deuda que deba pagarse independientemente de los ingresos. Se trata de inversiones financiadas con capital propio por una de las empresas más valiosas de la historia. Si los retornos resultan decepcionantes, el precio de las acciones de Apple podría verse afectado, pero la empresa no entrará en default ni provocará una cascada de quiebras en el sistema financiero.

De manera similar, la naturaleza especializada de la infraestructura de IA limita el riesgo de contagio. Los centros de datos no están siendo titulizados ni vendidos a fondos de pensiones. Los chips de IA no se están utilizando como garantía para derivados financieros. Por supuesto, podría haber una corrección brusca en las valoraciones de las acciones tecnológicas, y las empresas podrían reducir sus inversiones en IA si los retornos decepcionan. Pero ¿desencadenaría esto una crisis financiera comparable a la de 2008? Las diferencias estructurales sugieren que no.

El punto no es que la IA no represente riesgos económicos. Es que esos riesgos no afectan principalmente la estabilidad financiera. Entre los resultados de la IA que sí deberían preocuparnos están: la posibilidad de que no genere aumentos significativos de productividad, lo que conduciría a un crecimiento más lento y expectativas frustradas; el desplazamiento rápido de trabajadores, lo que requeriría políticas sólidas de educación y capacitación; la concentración del poder económico, que plantea cuestiones antimonopolio; y la presión sobre las redes eléctricas y la capacidad de construcción, lo que podría limitar el crecimiento y aumentar las facturas de electricidad de los hogares.

Incluso si las valoraciones de la IA están infladas y las proyecciones actuales de ingresos resultan excesivamente optimistas, la infraestructura que se está construyendo tiene un valor duradero. Esos centros de datos no desaparecerán. Las conexiones de fibra que se están instalando son adiciones permanentes a nuestra infraestructura digital, y los ingenieros de IA capacitados representan capital humano que generará valor durante décadas.

Si alguien le hubiera dicho en 1999 que Estados Unidos “gastaría de más” cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de internet, usted podría haberse preocupado por la burbuja. Pero esa sobreinversión permitió el surgimiento de toda la economía digital: YouTube, Netflix, la computación en la nube y el trabajo remoto. El retorno social fue enorme, aunque muchas empresas fracasaron y los inversionistas perdieron dinero.

Entender que la especulación en IA es poco probable que desencadene una crisis financiera significa que los responsables de las políticas públicas deben establecer correctamente sus prioridades. En lugar de sobrerregular para prevenir una crisis financiera que probablemente no ocurrirá, deberían concentrarse en los riesgos para la economía real: el desplazamiento laboral, el sesgo algorítmico, la privacidad de los datos y la dinámica competitiva. También deberían promover inversiones en infraestructura complementaria como capacidad eléctrica, sistemas de enfriamiento y trabajadores capacitados. Y deberían prepararse para los ajustes del mercado laboral fortaleciendo el seguro de desempleo, los programas de recapacitación y los beneficios portables.

Además, deberían vigilar un posible aumento del apalancamiento, porque el único riesgo que podría cambiar este análisis sería que los activos de IA llegaran a estar fuertemente apalancados o titulizados. Los reguladores financieros deberían monitorear a los bancos y fondos de pensiones en consecuencia.

Las innovaciones transformadoras suelen tardar décadas en difundirse completamente en la economía. La electricidad tardó 40 años en revolucionar la manufactura; internet tardó 20 años en transformar el comercio minorista. Si la IA resulta ser igualmente transformadora, las inversiones especulativas actuales podrían demostrar ser visionarias.

La crisis financiera de 2008 enseñó a los responsables de las políticas públicas a mantenerse vigilantes frente a los riesgos para la estabilidad financiera. Pero existen diferencias importantes entre clases de activos y estructuras de financiamiento. El auge de la IA puede ser especulativo. Puede ser excesivo. Incluso puede ser una burbuja. Pero no representa una amenaza para el sistema financiero.

Lenny Mendonca, socio emérito senior de McKinsey & Company, fue asesor económico y empresarial jefe del gobernador de California Gavin Newsom y presidente de la Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California.

Martin Neil Baily es investigador sénior emérito en Estudios Económicos de la Brookings Institution y fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton entre 1999 y 2001.